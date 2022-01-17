Магадан, 17 января, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области подвело окончательные итоги добычи недропользователей за 2021 год — добыто 52,1 тонны золота и 678 тонн серебра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Золото

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Добыча золота в сравнении с 2020 годом увеличилась на 2,97 тонны, серебра — на 105,5 тонны. Отработка велась на рудных и россыпных месторождениях. В 2021 году удалось извлечь из недр 32,3 тонны. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ с показателем в 25,2 тонны. Россыпного золота горнякам удалось намыть 19,8 тонны. Наибольшее количество самородного драгметалла добыто предприятиями Ягоднинского городского округа — 7,6 тонны.

В Омсукчанском округе добыто 608 тонн серебра.

За 2021 год добыча свинца составила 5,7 тыс. тонн, цинка — 7,2 тыс. тонн, меди — 0,6 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, на проблему резкого сокращения запасов золота в России обратил внимание лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.