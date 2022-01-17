Томск, 17 января, 2022, 05:40 — ИА Регнум. Арбитражный суд Томской области отказал налоговой службе в банкротстве компании «Томск Авиа» по процедуре отсутствующего должника. Судья отметил, что истец, в частности, не предоставил доказательств того, что общество «фактически прекратило свою деятельность». Решение судьи Ереминой ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

ИФНС России №7 по Томской области настаивала на введении в отношении ответчика процедуры конкурсного производства по упрощённой схеме отсутствующего должника. Предлагалось конкурсного управляющего выбрать из участников союза «Арбитражных управляющих «Православие». В качестве обоснования претензий назывался долг в размере 1,86 млн рублей, в том числе по налогу на доходы физлиц, взносам на обязательное пенсионное страхование.

«Заявителем не представлены доказательства, позволяющие применить к должнику параграф 2 главы XI Закона о банкротстве (банкротство отсутствующего должника)», — отметила судья и в удовлетворении иска отказала.

Дело слушалось с августа 2021 года.