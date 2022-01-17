Благовещенск, , 05:41 — REGNUM В городском округе Хэйхэ завершено строительство и оборудование пассажирского пункта пропуска, который будет функционировать на мосту из России в Китай. Терминал находится на расстоянии 800 метров от моста, сообщило Biang.ru.

Ново-Адмиралтейский мост (проект) Videocore.tv

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В пункте пропуска будут располагаться два зала, один для тех, кто въезжает, другой — для пассажиров, покидающих Китай. Оборудованы 10 стоек для проведения паспортного контроля, в том числе три автоматические.

«Все эти стойки будут работать для удобства прохода пассажиров, которых, по нашим оценкам, должно быть 2,85 миллиона человек в год», — отметил начальник управления пунктами пропуска Народного правительства Хэйхэ Чжан Дацин.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мосту из Благовещенска в Хэйхэ намерены запустить в течение первых шести месяцев 2022 года. Эти сроки анонсировал торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.