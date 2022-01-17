Новосибирск, 17 января, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В Октябрьском районе Новосибирска потушено возгорание ёмкости с бензином — горело четыре тонны бензина. Открытое горение пожарные ликвидировали за час, сообщили в региональном управление МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Крупное возгорание в Октябрьском районе Новосибирска

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло накануне, 16 января. Специалисты Роспотребнадзора уже провели замеры — превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено.

При этом повреждён легковой автомобиль, находившийся рядом, и обшивка из пластикового сайдинга у ближайшего дома. Пожарным удалось отстоять от огня соседние здания, пострадавших нет. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Новосибирское региональное управление СКР организовало доследственную проверку. Устанавливаются причины и условия произошедшего.