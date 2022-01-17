Новосибирск, 17 января, 2022, 05:18 — ИА Регнум. В Новосибирске по сообщению о возгорании пассажирского автобуса организована доследственная проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Sasha Krotov Автобус

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что сегодня, 17 января, около 7:00 (время местное) на улице Немировича-Данченко в Ленинском районе города произошло возгорание пассажирского автобуса», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что пожар локализован, пострадавших нет. На месте происшествия работают следователи и пожарные, устанавливаются обстоятельства произошедшего.