Петропавловск-Камчатский, , 05:09 — REGNUM На Камчатке суд приговорил 31-летнего оленевода из села Эссо к 13,5 года лишения свободы за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности двух восьмилетних девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Девочка Myriams-Fotos

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Само преступление произошло ещё в 2016 году, но известно о нём стало 5 лет спустя, когда о произошедшем рассказала одна из пострадавших. Выяснилось, что мужчина, оставшись один с девочками в палатке оленеводческого звена в Быстринском районе, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении одной из малолетних, а также совершил эпизод иных действий сексуального характера в отношении другого ребёнка.

Следователями был проведён ряд экспертизы, допрошены свидетели. Оленевод полностью признал свою вину.

Помимо тюремного срока суд приговорил мужчину компенсировать моральный вред потерпевшим в размере 500 тыс. рублей каждой.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о пожизненном заключении педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля. Об этом 13 января заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.