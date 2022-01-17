Владивосток, , 05:16 — REGNUM За минувшие выходные 15−16 января в Приморье зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий: 83 — с материальным ущербом, 14 — с пострадавшими, 1 человек погиб, 20 — травмированы. Повреждено 171 транспортное средство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Приморью.

ДТП 56.мвд.рф

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По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число ДТП снижено на 34%, при этом количество пострадавших выросло на 57%. Наибольшее число автомобильных аварий прошедших выходных дней было зарегистрировано 15 января.

Так, 15 января в Партизанском районе на 129 км автодороги «Артем — Находка — порт Восточный» в результате съезда с дороги автомобиля Subaru Forester смертельные травмы получила 47-летняя женщина-водитель — она не выбрала безопасную скорость движения, потеряла управление, в результате чего совершила съезд с дороги в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим опрокидыванием.

Пассажир — 48-летний мужчина, госпитализирован с травмами головы и ноги.

Как сообщало ИА REGNUM, на федеральной автодороге «Якутск — Магадан» утром 16 января произошло ДТП со смертельным исходом.