Москва, 17 января, 2022, 09:25 — ИА Регнум. К партнерской программе цифрового туристического сервиса Russpass присоединилась тысяча организаций со всей России. Об этом 17 января сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

По её словам, в числе партнеров сервиса присутствуют туроператоры, экскурсионные бюро, рестораны, отели и другие представители отрасли. Тысячным участником программы стал туроператор из Иркутской области.

«С сервисом сотрудничают все субъекты Российской Федерации, а число организаций-партнеров уже достигло тысячи. Это крупнейшие представители индустрии, малый и средний бизнес, государственные и частные культурные площадки. Объединив их возможности, Russpass способствует увеличению турпотока в Москву и другие регионы. На фоне пандемии он стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма», — сказала Сергунина.