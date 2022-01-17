Москва, , 04:54 — REGNUM Судья арбитража Москвы Андрей Гамулин удовлетворил иск религиозной организации «Донской ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви (Московский патриархат)». За истцом было признано право собственности на здание часовни. Вердикт судьи ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Часовня Андрей Репин © ИА REGNUM

Спор был начат в июле 2021 года. В его основе лежали права на здание водосвятной часовни общей площадью 49,6 кв. м. Объект расположен на пл. Донская, 1, стр 5. По данным публичной кадастровой карты, участок, на котором расположена часовня, имеет площадь 143 501 кв. м и оценивается в 4 076 044 019,29 рубля кадастровой стоимости.

Напомним, ранее в Рязанской области также был завершен спор за храм XIX века. Права на здание были закреплены за православным приходом на основании приобретательной давности. Также в пользу религиозной организации завершился и спор за здание приходского дома в Москве.

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