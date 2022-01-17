Из-за COVID-19 в Якутске усилят контроль за общественным транспортом
Якутск, 17 января, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В столице Якутии будут тщательно проверять, дезинфицируется ли общественный транспорт. Кроме того, будет введён строгий контроль за графиком движения автобусов. Соответствующее распоряжение 17 января сделал глава города Евгений Григорьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.
Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию — трансляция»
Читайте также: В Якутии побит «рекорд» по количеству новых случаев заражения COVID-19
Количество единиц общественного транспорта в Якутске намерены увеличить.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 января в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей, это абсолютный максимум за всё время пандемии. «Рекордсменом» стал Якутск, где инфекция выявлена у 303 человек.