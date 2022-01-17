Якутск, 17 января, 2022, 04:52 — ИА Регнум. В столице Якутии будут тщательно проверять, дезинфицируется ли общественный транспорт. Кроме того, будет введён строгий контроль за графиком движения автобусов. Соответствующее распоряжение 17 января сделал глава города Евгений Григорьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Dmitry Terekhov ПАЗ-3205

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию — трансляция»

Читайте также: В Якутии побит «рекорд» по количеству новых случаев заражения COVID-19

Количество единиц общественного транспорта в Якутске намерены увеличить.

«В условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекции необходимо жестко контролировать графики движения, максимально мобилизовать выход автобусов на линию. Также нужно усилить контроль за дезинфекцией общественного транспорта», — отметил Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 января в Якутии заразились коронавирусом 405 жителей, это абсолютный максимум за всё время пандемии. «Рекордсменом» стал Якутск, где инфекция выявлена у 303 человек.