Магадан, 17 января, 2022, 04:48 — ИА Регнум. На федеральной автодороге «Якутск — Магадан» утром 16 января произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Пресс-служба УМВД по Магаданской области ДТП на Колыме

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Сотрудники ДПС установили, что 42-летний водитель, управляя «Мицубиси L200», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем в составе полуприцепа под управлением 45-летнего водителя.

В результате дорожной аварии водитель и 43-летний пассажир «Мицубиси L 200» погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи.

В легковом автомобиле находились ещё двое пассажиров — 1979 и 1990 годов рождения. Один из них осмотрен фельдшером на месте, от госпитализации отказался. Второй пассажир автомобиля и водитель грузовика не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль BMW и грузовик MAN.