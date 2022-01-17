Крутинский р-н, , 04:35 — REGNUM В Крутинском районе Омской области госавтоинспектор и неравнодушные граждане спасли лося на автотрассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

Лось Pixabay.com

Утром 16 января в полицию поступила информация о том, что на 389 км федеральной автодороги «Тюмень — Омск» в кювете лежит лось и безуспешно пытается выбраться. Очевидцы предположили, что животное мог сбить автомобиль.

На место прибыли сотрудник Госавтоинспекции и охотинспектор. Оказалось, что лось запутался рогами в низко висящих проводах.

Обессилевшее животное не могло выбраться самостоятельно. Плохая погода не позволила спецтехнике оперативно прибыть на место. Мужчины решили спасать лося подручными средствами.

Полицейский привлёк для помощи лосю автолюбителей. Они предоставили тросы, крюки и другое оборудование.

Спасательная операция заняла около двух часов. Лося обездвижили с помощью верёвок и распутали провода. Животное, получившее возможность двигаться самостоятельно, убежало в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в декабре 2021 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием лося.

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