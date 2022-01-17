Южно-Сахалинск, , 04:34 — REGNUM На Сахалине 17 января по системе 112 поступила информации о минирований 20 зданий школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Муляж бомбы

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Поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах в школах Южно-Сахалинска, Дальнего и Синегорска.

Учащихся в зданиях не было, так как все образовательные учреждения переведены на дистанционный режим. Персонал был эвакуирован. Здания обследуют кинологические расчеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске, где за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков, школьников оставили на дистанционном режиме обучения до 19 января включительно.