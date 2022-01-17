Южно-Сахалинск, , 04:33 — REGNUM Сотрудников более десяти школ эвакуировали спасатели в связи с поступившими сообщениями о минировании в Южно-Сахалинске, учеников в школах не было. Об этом 17 января сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Кинологи Алексей Колесников © ИА Красная Весна

Анонимная информация о минировании поступила в ведомство по системе 112. В настоящее время здания обследуют кинологические расчёты.

Накануне на Сахалине бушевала метель и снегопад с вильным ветром, вызванные мощным циклоном. Из-за погодных условий все школы в регионе были переведены на дистанционное обучение до 18 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Липецке следователи регионального СК России проводят проверку по факту сообщений о возможных готовящихся взрывах.

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