Владивосток, 17 января, 2022, 04:36 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке в 2,5 раза выросло число счетов эскроу, открытых жителями для покупки жилья в строящихся домах. К декабрю 2021 года их количество превысило 17 тыс., тогда как годом ранее насчитывалось 6,7 тыс. счетов эскроу. За это время география проектного финансирования долевого жилищного строительства внутри ДФО расширилась до восьми регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новостройки

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В общей сложности на счетах эскроу сосредоточено более 70,5 млрд рублей дальневосточников, причем половина размещена на счетах дольщиков, купивших жилье в Приморье. За год объём средств, которые хранятся на специальных банковских счетах до момента выдачи застройщиком ключей от новых квартир, увеличился почти на 45 млрд рублей.

«Уже раскрыто 5817 счетов эскроу. Цифра по меркам всей страны небольшая, но для Дальнего Востока это девятикратный рост числа граждан, улучшивших свои жилищные условия благодаря безопасному механизму покупки квартиры на этапе строительства. Доверие к этой отрасли возвращается, дальневосточники видят, что сделки можно совершать без опаски потерять деньги из-за недобросовестных застройщиков», — пояснила главный эксперт аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Ирина Баянова.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2021 года в России количество эскроу-счетов составило более 578 тыс. штук. Объем средств на счетах эскроу в долевом строительстве превысил 2,7 трлн рублей.