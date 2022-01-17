Токио, , 04:25 — REGNUM Запуск, предположительно, баллистической ракеты произвела Северная Корея в сторону Японского моря. Об этом 17 января сообщила береговая охрана Японии.

Межконтинентальная баллистическая ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что ракета упала в воду. Ведомство предупредило рыболовецкие суда, находящиеся в районе падения ракеты, о возможной опасности. Также не рекомендуется приближаться к обломкам ракеты, в случае из обнаружения.

Как сообщает агентство Yonhap, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в свою очередь, подтвердил факт запуска неизвестного снаряда КНДР. Отмечается, что это уже четвёртый запуск, осуществлённый Северной Кореей с начала года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Британия выразила обеспокоенность в связи с ракетными запусками КНДР.

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