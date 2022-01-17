Новосибирск, , 04:42 — REGNUM В ходе тендера на поиск застройщика для проблемного дома в ЖСК «Закаменский-12» в Новосибирске конкурсная комиссия отклонила заявки от двух компаний, указав, что они не соответствуют требованиям документации. Сам конкурс со стартовой ценой 438 млн рублей признали несостоявшимся, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

На участие в конкурсе было подано две заявки с ценовым предложением, близким к максимальной цене. При рассмотрении вторых частей заявок конкурсная комиссия выявила нарушения и признала обоих претендентов несоответствующими требованиям, «установленным документацией». Так, уточнялось, что ООО «Строительный век» не предоставило банковскую гарантию, а ООО СК «СВС» предоставило только первую страницу этого документа.

Комиссия признала конкурс несостоявшимся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, достроить по условиям тендера необходимо было 18-этажный дом №9 в ЖСК «Закаменский-12». Разрешение на строительство выдано до 31 декабря 2022 года. В доме проектом предусмотрено 350 квартир.

Читайте также: ЖСК «Закаменский-12» — достройку проблемного дома оценили в 438 млн рублей

Напомним, ранее также был объявлен тендер на поиск заказчика для долгостроев в Ленобласти — ЖК «Тридевяткино царство» и ЖК «Рябиновый сад».