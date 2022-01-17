Владивосток, , 04:04 — REGNUM Лаборатория Росприроднадзора в Новосибирской области завершила исследование веществ, завезённых из Приамурья в Приморский край для утилизации. В «Федеральном центре анализа и оценки техногенного воздействия» в Москве подтвердили, что эти вещества являются не отходами, а агрохимикатами, которые утратили свои эксплуатационные свойства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Токсичные отходы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«При этом, изначально у этих веществ были паспорта, где значился класс опасности, но сейчас эти паспорта ставит под сомнение Росприроднадзор, потому что есть заключение покомпонентного состава. Поэтому нельзя уже говорить, что это именно те отходы, которые заявлены в документах.

Для дальнейших действий, связанных с утилизацией этих веществ, мы направили запрос в Минсельхоз России, чтобы специалисты разъяснили, как их безопасно обезвреживать и утилизировать. Так как компания ООО «Система» является организацией, принявшей на себя по акту приемки от Амурской области эти вещества, то ее задача сейчас — обеспечить их должное хранение в соответствии с требованиями закона. В планах компании — строительство быстровозводимого ангара для обеспечения хранения агрохимикатов до того момента, пока не будет принято решение о способе их обезвреживания. Это займет до 2−3 недель», — пояснил губернатор Олег Кожемяко.

Глава Приморья также добавил, что власти региона обратились к руководству Амурской области с тем, чтобы они рассмотрели возможность размещения в своем регионе этого груза и утилизации вместе с теми веществами, которые находятся на космодроме «Восточный» за счет собственных средств.

«Параллельно в Надеждинском и Хорольском районах введен режим повышенной готовности. Такой режим может позволить оперативно решать те или иные вопросы, связанные с этой ситуацией», — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в Приморье назревал очередной экологический скандал. Часть ртутного грунта c космодрома «Восточный» Амурской области, которую должны были захоронить в Красноярском крае, привезли в Приморье. Местные жители были не довольны.