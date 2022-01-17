Доха, , 03:58 — REGNUM Младенец в возрасте трёх недель скончался в результате осложнений, вызванных COVID-19 в Катаре. Об этом 16 января сообщила пресс-служба минздрава эмирата, разместившая соответствующую публикацию в Twitter.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что у ребёнка не было никаких сопутствующих, в том числе наследственных заболеваний. Это уже второй ребёнок, умерший от последствий заболевания COVID-19 в Катаре с начала пандемии коронавируса.

Власти Катара отмечают, что в волну, вызванную штаммом «Омикрон», дети гораздо больше подвержены заболеванию, чем во все предыдущие волны. В связи с этим всем подданным и резидентам Катара напомнили об обязательном прохождении вакцинации от коронавируса тремя прививками любым одобренным в стране препаратом.

На сегодняшний день в Катаре, где население 2,7 млн человек, с начала пандемии зарегистрировано 40 600 активных случаев заражения коронавирусом, 258 017 пациентов выздоровели, а 626 жителей умерли от последствий заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Центре Гамалеи думают над созданием поливалентной вакцины от COVID-19.

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