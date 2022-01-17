Смоленск, 17 января, 2022, 03:44 — ИА Регнум. С молотка 3 февраля 2022 года планируется реализовать 100% акций АО «Племенной завод Рассвет» из села Новодугино Смоленской области. На сегодня имущество принадлежат Российской Федерации. Стартуют торги с 85,6 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные документации с сайта «Российского аукционного дома».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Шаг аукциона (сумма повышения) составит 1 млн рублей. Всего предстоит реализовать 3 540 500 акций (100% уставного капитала). С единственным участником, если иных предложений не будет, контракт заключать не планируют. В этом случае торги признают несостоявшимися.

Предприятие было учреждено в 2008 году. Ему принадлежат 63 земельных участка общей площадью 117 509 219 кв. м, часть из которых передана в долгосрочную аренду. Также в активе АО — 80 объектов недвижимости.

По данным с сайта племенного завода, он был создан в апреле 1961 года постановлением Совета министров РСФСР в качестве совхоза, объединив экономически слабые колхозы. На сегодня акционерное общество занимается разведением молочного крупного рогатого скота вазузского типа сычевской породы и производством сырого молока.

Напомним, ранее на Кубани на продажу с торгов также был выставлен пакет акций дорожно-эксплуатационной компании, в Орловской области — акции крупного застройщика, а в Москве — 100% уставного капитала АО «Центральный конструкторско-технологический институт».