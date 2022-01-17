Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Около трёх тысяч авиарейсов было отменено из-за снежной бури на Восточном побережье США. Об этом 17 января сообщает телекомпания CNN.

Метель Goodfon.ru

Мощная снежная буря продвигается со стороны юго-восточных штатов на север, неся с собой снегопад, метели, сильный ветер и гололедицу. В регионах, попавших во власть стихии, проживает около 74 млн человек.

Авиакомпании-перевозчики отменили уже 2,8 тысяч авиарейсов в связи со снежной бурей, захватившей Восточное побережье США. Отмечается, что перекрыты ряд участков шоссе I-95, которое соединяет штат Флорида с северными штатами у канадской границы. Около 200 тысяч потребителей были лишены энергоснабжения.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что зимний шторм ожидается в американских штатах от Дакоты до Восточного побережья.

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