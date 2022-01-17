Южно-Сахалинск, 17 января, 2022, 03:16 — ИА Регнум. В школы Южно-Сахалинска утром 17 января поступили сообщения о минировании, написало ИА «Сах.ком».

Rafael Mizrahi Бомба

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Сообщения о бомбах поступили в 14 образовательных учреждений — в школы №4, 6, 8, 16, 20, 31, 5, 19, 26, 32, кадетскую, восточную гимназию, гимназию №2, лицей №1. В зданиях школ проводятся проверки.

В понедельник 17 января детей и учителей в школах города нет — образовательный процесс переведён на дистанционный режим из-за выпавшей двухмесячной нормы осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке следователи регионального СК России проводят проверку по факту сообщений о возможных готовящихся взрывах.