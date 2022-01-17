Москва, , 03:17 — REGNUM Арбитраж Москвы только 23 марта 2022 года приступит к рассмотрению иска к ООО «Яндекс», корни которого уходят в офошоры. Дело о защите деловой репутации, связанное со спором о создании автоматического переводчика для видео, инициировано НАО «Оллмай.блог», передаёт ИА REGNUM.

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск к производству 22 декабря 2021 года приняла судья Козленкова.

Напомним, ранее тот же истец уже обращался со схожим заявлением к «Яндексу». Известно, что в основе спора лежала разработка — технология машинного перевода видео. «Яндекс» заявил ее, как не имеющую аналогов в мире, но с этим не согласны представили истца, отметившие, что технологию ранее разрабатывала команда AllMyBlog и «Яндекс» был знаком с первыми результатами. Ответчик с обвинениями не согласен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, претензии к компаниям из дивизиона «Яндекса», чьи связи по цепочке ведут в Нидерланды, имеют сразу несколько госведомств в России. Так, ФАС в ходе антимонопольного расследования выявила злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска».

Бенефициаром IT-актива в открытых источниках фигурирует олигарх Аркадий Волож и его семейный траст. По данным СМИ, семья Воложа, помимо российского гражданства, имеет также и паспорта Мальты.

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