Москва, , 03:05 — REGNUM Боевик «King's Man: Начало» возглавил кинопрокат в России и странах СНГ

Перестрелка Цитата из к/ф «Kingsman: Секретная служба». реж Мэттью Вон. 2015. США, Великобритания

Кинокартина «King's Man: Начало» стала лидером проката в России, собрав около 165,9 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала «Кинобизнес».

На втором и третьем местах соответственно расположились «Крик» Мэттью Беттинелли (96,8 миллиона рублей) и «Последний богатырь: Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко (96,6 миллиона рублей).

Мировая премьера фильма Мэттью Вона состоялась 22 декабря 2021 года. Кассовые сборы на данный момент составляют порядка 76 миллионов долларов.

Главные роли в киноленте исполнили Харрис Дикинсон («Матиас и Максим»), Даниэль Брюль («Бесславные ублюдки»), Рэйф Файнс («Список Шиндлера», «Отец «Гранд Будапешт»), Аарон Тейлор-Джонсон («Довод») и Рис Иванс («Господин Никто»).