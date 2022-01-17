Южно-Сахалинск, , 03:01 — REGNUM В Южно-Сахалинске, где за несколько дней выпала двухмесячная норма осадков, школьников оставили на дистанционном режиме обучения до 19 января включительно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии островного региона.

Дистанционное обучение Mos.ru

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Решение было принято на заседании штаба по ЧС 16 января.

Также власти города обратились к руководителям предприятий всех форм собственности с просьбой перевести работников на удалённый режим работы. Для оперативной очистки города от снега необходимо сократить количество транспорта на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Углегорском районе 13 января, когда бушевала сильная метель, поступили сообщения о пропаже сразу двоих детей — в Углегорске со школы не вернулась домой 10-летняя девочка, а в Шахтерске — 9-летний мальчик.