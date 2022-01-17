Москва, , 02:58 — REGNUM Московский арбитраж 15 февраля 2022 года начнёт рассмотрение финансовых претензий Минпромторга России к ПАО «Институт электронных управляющих машин им. И. С. Брука», работающего на своём рынке с 1958 года и входящего в список стратегических предприятий РФ. В деле речь идёт о взыскании более 325 млн рублей субсидии и свыше 92 млн рублей штрафа, передаёт ИА REGNUM.

It Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от ведомства был подан 28 декабря 2021 года, а 12 января 2022 года дело приняла судья Титова. В споре речь идёт «о взыскании суммы субсидии в размере 325 478 683,94 рубля, штрафа в размере 92 282 648,38 рубля». Общая сумма претензий — 417 761 332,32 рубля.

По данным с сайта ПАО, именно на этом предприятии создали первую в СССР серийную микро-ЭВМ СМ 1800 на микропроцесорной элементной базе. На сегодня компания выпускает различную IT-продукцию в виде промышленных компьютеров, контроллеров, модулей, устройств.

Напомним, ранее министерство взыскало 3,26 млрд рублей с другой компании из сферы IT — АО «Т-Платформы», разработавшего отечественные процессоры.