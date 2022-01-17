Вашингтон, , 02:44 — REGNUM 16 января 30-летний российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов был выведен из COVID-протокола Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). Об этом также сообщил журналист Том Гулитти в своем Twitter-аккаунте.

Также сообщается, что Дмитрий Орлов сможет принять участие в сегодняшнем матче «Вашингтон Кэпиталс» с «Ванкувер Кэнакс», которая начнется в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне российский защитник принял участие в 36-ти матчах Национальной Хоккейной Лиги 2021/22, в которых набрал 17 (4+13) очков по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что 36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался единственным игроком столичной команды, не пропустившим ни одного матча в текущем сезоне.