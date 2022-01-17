17 января 2022 | Время чтения 11 мин

О том, как удавалось преодолевать трудности второго года пандемии сотрудникам Российской государственной детской библиотеки, о новых сетевых проектах и о планах на 2022 год корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор РГДБ Мария Веденяпина

Анна Наводничая, , 12:59 — REGNUM О том, как удавалось преодолевать трудности второго года пандемии сотрудникам Российской государственной детской библиотеки, о новых сетевых проектах и о планах на 2022 год корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор РГДБ Мария Веденяпина

Мария Веденяпина Российская государственная детская библиотека

ИА REGNUM: Уважаемая Мария Александровна, 2021 год стал очередным испытанием для всех видов деятельности, требующей контакта с аудиторией, — для театра, туризма, образования и для библиотечного дела в том числе. Что было самым трудным и кропотливым в этом году?

М. А. Веденяпина: 2021-й был годом продолжения адаптации к условиям новой реальности. Пандемия внесла серьезные изменения во многие форматы работы учреждений культуры и образования. Мы научились жить одновременно в онлайне и в офлайне, проводить гибридные мероприятия, реализовывать проекты, активно используя современные технологии. Сейчас уже трудно представить себе встречу с писателем или научную конференцию без параллельной трансляции в сети и онлайн-участия.

Пожалуй, самым серьезным вызовом 2021 года стал Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY), который состоялся в Москве с 10 по 12 сентября. РГДБ вместе с Ассоциацией «Растим читателя» были главными организаторами Конгресса. Это крупнейшее международное мероприятие в области детской литературы и чтения проходило в России впервые за 53 года с момента создания российской секции в IBBY (секция была основана в 1968 году по инициативе классиков отечественной литературы Сергея Михалкова и Агнии Барто). Оргкомитет по проведению Конгресса возглавляла заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

События Конгресса проходили в Государственном музее А. С. Пушкина, Российской государственной детской библиотеке и в одном из самых красивых исторических зданий столицы России — Доме Пашкова. В работе Конгресса принимали участие писатели, иллюстраторы, специалисты по детской книге из 52 стран мира, представители 28 государств приехали в Москву лично. Работало семь тематических секций, прозвучало более 200 научных докладов.

Для проведения Конгресса IBBY был выбран гибридный формат: часть событий прошла онлайн, часть — офлайн. Впервые для конгрессов мы разработали специальную виртуальную платформу, организовали трансляцию мероприятий на пяти языках — русском, английском, испанском, арабском и китайском.

Организовать такой Конгресс в условиях пандемии оказалось непросто. Чего только стоила, например, визовая поддержка наших иностранных гостей, которую нам удалось оказать благодаря активному содействию МИДа. Кроме того, было необходимо выстроить программу с учетом различных временных поясов, организовать стабильные трансляции с переводом на пять языков, привезти в Москву более 10 книжных и иллюстративных выставок. Но мы рады, что, несмотря на трудности, все получилось и Конгресс, несомненно, уже вошел в историю.

ИА REGNUM: Привлекались ли к работе Российской государственной детской библиотеки волонтеры?

М. А. Веденяпина: С 2016 года у нас действует проект «Школа волонтера», в которой студенты и выпускники педагогических и других вузов Москвы учатся вести просветительскую деятельность с помощью книг среди детей, находящихся на длительном лечении в медучреждениях. В допандемийное время наши волонтеры регулярно посещали многие детские больницы Москвы — это и Филатовская, и Морозовская, и Клиника доктора Рошаля, где проводили занятия с детьми. Когда очное посещение больниц стало невозможным, мы продолжили работать с волонтерами в онлайне: они читали детям книги, озвучивали диафильмы, проводили мастер-классы, викторины.

Кроме этого, мы плотно сотрудничаем с Фондом «Красный угол» и обучаем волонтеров культуры. Студенты учатся разрабатывать и реализовывать оригинальные проекты по приобщению детей к чтению и применяют полученные знания на практике.

Мы активно привлекаем волонтеров культуры ко всем крупным мероприятиям библиотеки. В 2021 году они провели интерактивные программы в рамках детской программы Книжного фестиваля «Красная площадь», куратором которой выступает наша библиотека. Также волонтеры принимали участие в летней программе РГДБ «Арт-каникулы» — проводили мастер-классы и творческие занятия для наших читателей, участвовали в книжных фестивалях и других акциях.

ИА REGNUM: РГДБ всегда славилась лучшими площадками для внешкольного образования, студийной и кружковой работы. Как пандемия повлияла на эту деятельность?

М. А. Веденяпина: Да, Вы правы. В РГДБ постоянно работают более 50 различных кружков и студий. Это и театрализованные интерактивные чтения «Чудеса в Комнате сказок», и «Мармеладный день», и познавательные занятия «Мифы народов мира», и просветительские циклы «Чтение как приключение», «Сказки волшебного леса», «Летняя лаборатория чтения», и проект для самых маленьких «Раз, два, три, четыре, пять — я иду читать!». Еще у нас работают студии «Курочка Ряба», «Терем-теремок», «Эники-беники», «Летучий корабль», «Волшебный сундук», «Весёлый гусь». Помимо этого, проводится множество квестов — интерактивных познавательных игр по отечественной и мировой истории, детской литературе, фольклору. У нас даже есть «Ночное сказочное путешествие» — квест-игра, которую мы проводим в темноте с фонариками. Этот формат особенно популярен у наших читателей. Также в РГДБ действует две художественные студии — «Читаем и рисуем» с художницей Юлией Устиновой и «Делаем книгу своими руками» с художницей Ольгой Ионайтис.

Конечно, пандемия не могла не повлиять и на это направление работы библиотеки. Прежде всего, занятия проходят с соблюдением мер безопасности, только по предварительной записи, при неполной заполняемости помещений и специальной рассадкой с учетом дистанции. Взрослых мы настоятельно просим носить маски, в расписании работы библиотеки предусмотрены санитарные паузы и проветривание. Во всех читальных залах и комнатах для занятий установлены обеззараживатели воздуха.

Работу некоторых студий с большим числом участников мы временно приостановили. Часть занятий перевели в гибридный формат либо разработали специальные онлайн-программы. Одной из таких самых популярных программ стала «Заниматика», где дети читают книги по ролям, отгадывают загадки и мастерят поделки.

ИА REGNUM: В 2020 и 2021 году в библиотеке было реализовано множество онлайн-проектов. Расскажите о наиболее крупных из них, пожалуйста.

М. А. Веденяпина: С 2020 года на сайте библиотеки постоянно проходит онлайн-программа — это 8−10 событий ежедневно. Также развивается виртуальный выставочный зал РГДБ — в прошлом году мы разместили там 15 выставок, среди которых книжные и иллюстративные материалы по Конгрессу IBBY, выставки Евгения Антоненкова, Вениамина Лосина, Анатолия Иткина, выставка, посвященная сказкам народов России, и ряд других. Сейчас мы готовим новую виртуальную выставку, на которой будут представлены работы Ольги Ионайтис к «Оливеру Твисту» Чарльза Диккенса, которому в этом году исполнится 210 лет.

Все крупные события, проходящие в библиотеке офлайн, обязательно транслируются на Youtube канале РГДБ, на сайтах партнеров и в соцсетях. Именно в таком формате, например, в 2021 году прошли Неделя детской книги, Всероссийская акция «Библионочь», «Территории познания» на ярмарке Nonfiction, детские программы Книжного фестиваля «Красная площадь» и Московской международной книжной ярмарки.

Кроме этого, одним из самых крупных событий прошлого года стал Всероссийский фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор, который проходил с 10 по 12 декабря как в офлайн, так и в онлайн форматах. В его программе было около 120 событий, трансляции которых на разных интернет-площадках набрали более 3,2 млн. просмотров.

Впервые #ЧитайФест состоялся в 2020 году и прошел исключительно в онлайн-формате. Мы создали для него специальную веб-платформу, с помощью которой его программы транслировались на Youtube, платформе «Культура. РФ», в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» и набрали в сумме около 3 млн просмотров. В декабре 2020 года мы провели второй #ЧитайФест, посвященный научно-популярной литературе и ориентированный преимущественно на подростков. Этот проект получил награду конкурса «Ревизор».

В 2021 году фестиваль продолжил развиваться, и #ЧитайФестФольклор уже прошел в гибридном формате. В программе (в оф‑ и онлайн) приняли участие замечательные писатели Андрей Усачев, Анастасия Орлова, Марина Бородицкая, Наталия Волкова, Татьяна Щерба, Дмитрий Емец, Максим Кронгауз, художники Евгений Подколзин, Евгений Антоненков и др. Проходили театральные спектакли, мастер-классы, розыгрыши книг, прошло награждение лауреатов второго сезона литературной премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Специальная программа была посвящена лучшим проектам детских библиотек России, посвященным сказкам и фольклору.

Не могу также не упомянуть и наш новый проект — виртуальный музей «ДИАФИЛЬМ.ОНЛАЙН», который открылся в канун Нового года. Это целых шесть виртуальных этажей реального позитива, посвященных диафильмам и студии «Диафильм». В залах музея собраны исторические материалы, которые начинаются даже не с истории студии, а гораздо раньше — с истории волшебного фонаря, с перехода от стекла к пленке, диапроекторы всех времен, галерея лучших художников студии с оригиналами их работ. В просмотровом зале музея доступны более 4500 диафильмов. В «фойе» можно выбрать экскурсию в соответствии с возрастом или интересом. В преддверии запуска виртуального музея в РГДБ была открыта выставка «Кадр за кадром», на которой можно увидеть то, что обычно остается «за кадром» — оригиналы кукол для диафильмов, макеты диафильмов, нарисованные замечательными художниками, диапроекторы и пеналы для упаковки диафильмов.

ИА REGNUM: Что такое «Международный день книгодарения», как он проходит в РГДБ и кто принимает в нем участие?

М. А. Веденяпина: Международный день книгодарения отмечается 14 февраля во многих странах мира. В России с 2017 года Ассоциация «Растим читателя» и РГДБ проводят к этому празднику Общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью».

Главная идея Дня книгодарения — вдохновлять людей по всему миру дарить детям и друг другу хорошие книги. В рамках нашей акции «Дарите книги с любовью» на самых разных площадках — в библиотеках, книжных магазинах, музеях, школах традиционно будет организован сбор книг для библиотек и детских учреждений. Эта благотворительная инициатива — уникальная возможность для сельских библиотек, сталкивающихся с нехваткой современной качественной детской литературы, получить в дар детские книги.

Среди постоянных партнеров акции и дарителей — Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы, Российское историческое общество, Российский книжный союз, Российская книжная палата, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Благотворительный фонд «Спешите делать добро», крупнейшие книжные магазины «Москва», «Библио-Глобус», «Московский дом книги», ведущие российские издательства, библиотеки, школы, гимназии, общественные и коммерческие организации. Кроме того, акцию в разные годы поддерживали артисты театра и кино Александр Лазарев, Андрей Леонов, Анна Чиповская, Анна Якунина, музыканты Петр Налич и Григорий Гладков. Постоянный амбассадор акции — актер, Заслуженный артист Российской Федерации, телеведущий Максим Аверин.

В 2022 году акция состоится в шестой раз. В течение недели с 7 по 14 февраля в РГДБ и на площадках ее партнеров пройдет большая программа с участием писателей, художников, издателей, будет организован сбор книг для детских библиотек. В этом году в качестве партнеров акции к акции присоединился Издательский холдинг «Эксмо-АСТ» и сети книжных магазинов «Читай-Город» и «Буквоед».

ИА REGNUM: Какие проекты были реализованы библиотекой в год 80-летия начала Великой Отечественной войны?

М. А. Веденяпина: В 2021 году мы провели ряд акций, посвященных этой важной дате. Так, в частности, состоялась серия литературных встреч «О чем расскажут вещи» по мотивам литературных произведений о детях во время Великой Отечественной войны. Мы рассказывали читателям о военном быте, вещах того времени.

В рамках нашего проекта «Подари ребенку книгу» все центральные детские библиотеки нашей страны получили от нас по экземпляру энциклопедии «Великая Отечественная война 1941−1945» в 12 томах, которую РГДБ передал Департамент СМИ и рекламы Москвы.

Этой дате также был посвящен ряд материалов, опубликованных на нашем информационно-просветительском веб-ресурсе «Летопись мужества», созданном в 2020 году и посвященном истории Великой Отечественной войны. Это собрание полностью основано на материалах из детской периодики военных и послевоенных лет, диафильмах и книгах о войне.

ИА REGNUM: Наступивший 2022 год объявлен годом нематериального культурного наследия. Какая работа на эту тему планируется в РГДБ?

М. А. Веденяпина: Мы запланировали несколько проектов, посвященных нематериальному культурному наследию России. Среди них, например, большой фестиваль чтения сказок народов России «Сказок пёстрый ковёр».

Совместно с Российским обществом «Знание» будет реализован проект «Всероссийский этнолекторий». Это фестиваль-конкурс по сохранению нематериального культурного наследия народов России, в рамках которого мы предложим библиотекам представить свои самые интересные лекционные практики, посвященные местному фольклору.

И, наконец, мы продолжим Всероссийский проект «Символы России», который начался в 2016 году. Эта ежегодная акция состоит из двух частей: конкурса и олимпиады. Сначала дети придумывают вопросы на заданную тему, а затем на лучшие из них отвечают участники олимпиады, которая проходит в единый день по всей стране. Организаторы олимпиады в регионах — центральные детские библиотеки. 2022 году темой конкурса и, соответственно, олимпиады может стать народное искусство.