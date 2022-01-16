Пекин, 17 января, 2022, 02:32 — ИА Регнум. 5 февраля сборная России по хоккею в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Латвии. Игра пройдет в Пекине и начнется в 14:45 по московскому времени. Об этом 16 января сообщили на официальном сайте федерации латвийского хоккея.

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Также сообщается, что сборная Латвии 7 февраля сыграет со сборной Дании. Матч также пройдет в Пекине.

Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдет в период с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России в группе B сыграет со сборными Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее сообщалось, что нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский не попал в расширенный состав сборной России перед ОИ-2022.