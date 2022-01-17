Вашингтон, , 02:25 — REGNUM В российский прокат был запущен новый фильм в жанре ужасов «Крик», который является пятой частью культовой франшизы. Мировая премьера первого фильма состоялась 18 декабря 1996 года и при бюджете в 14 миллионов долларов собрала более 170 миллионов долларов.

Постер к х/ф «Крик 5», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллет, США

Свои прежние роли спустя более десяти лет исполнили Кортни Кокс, Ник Кэмпбелл и Дэвид Аркетт.

Также в фильме сыграли Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мэй Гудинг, Мики Мэдисон («Однажды в… Голливуде»), Дилан Миннетт, Дженна Ортега («Железный человек 3) и другие.

Metacritic оценил киноленту на 65 баллов. Также фильм получил 93% положительный отзывов зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes.