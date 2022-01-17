Белград, , 02:18 — REGNUM Изменения конституции в области правосудия поддержали на прошедшем 16 января референдуме граждане Сербии. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в обращении к согражданам по результатам референдума.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидер Сербии отметил, что явка на референдуме составила около 30%. По словам Вучича, ожидалось около 25%. На основании обработки бюллетеней с 97,02% избирательных участков, 60,48% участников голосования выступили «за» внесение поправок, 39,52% проголосовали «против» внесения поправок в основной закон.

Всего проголосовало более 1,8 млн человек, «за» проголосовали на 400 тыс. человек больше, чем «против». При этом в столице Сербии, городе Белграде, большинство выступили против внесения поправок в конституцию.

Вучич поздравил граждан Сербии, проголосовавших за изменения в конституции.

«Сербия направила позитивный сигнал миру, верю, что нам удастся в предстоящий период сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти», — добавил Вучич.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акции протеста, связанной с голосованием по изменениям в основной закон страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово прошла акция протеста из-за запрета референдума по конституции