17 января 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 08:04 — REGNUM Решение российского правительства упросить процедуру прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов с 1 марта 2022 года, оставив для них необходимость осуществить её только один раз, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

"Лучше бы вернули советскую систему образования один раз и навсегда. Сколько можно ходить вокруг да около. Всё равно вы ничего лучше уже придумать не можете», — считает Ddd D.

Многие пользователи пришли к выводу, что правительство всё сделало правильно, постоянную необходимость проходить аккредитацию необходимо было отменить.

«Какая же это дурь была! Мы каждые пять лет в дошкольном учреждении аккредитировались. По-русски говоря, это разрешение на работу государственных садов, школ, вузов. Т. е. государство само себе не доверяет. Если у нас в саду все педагоги с высшим образованием, высшей категорией, то какая ещё аккредитация нужна? Просто кому-то нужны ненужные рабочие места. Ещё бы аттестацию отменили. Ну, можно её проходить, когда повышаешь категорию. Получается, два раза. Нет, надо подтверждать, что ты не дурак. Ну если у меня высшая категория и 28 лет педагогического стажа, зачем мне кому-то доказывать, что я из ума не выжила?» — задаётся вопросом Ольга Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что преподавателям и так непросто приходится, а государство возложило на них дополнительную ответственность.

«Во время аккредитаций делали дополнительную нагрузку для преподавательского состава по оформлению тех «документов», которые были нужны только определённой комиссии. Особенно веселило, что перед рабочим компьютером заставили приклеить на бумагу схему, как в нём найти материалы по учебно-методическому комплексу. Так что, с одной стороны, хорошо, что этот дурдом не будет повторяться, но с другой, надо тщательно смотреть, как они вместо аккредитации будут деятельность учебных заведений проверять», — написал Владимир Я.

Учебный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что множество учреждений и преподавателей пострадало из-за непродуманной системы аккредитации.

«А сколько институтов позакрывали, отнимая аккредитацию! А теперь бессрочно, значит, подняв цены за обучение под потолок. Ну, конечно! А чего ещё можно было ожидать от российской системы образования?» — пишет Сергей Т.

«Пора аккредитацию и лицензирование объединить, а то если не аккредитован, то не работаешь. А если лицензирован, то опять-таки аккредитации нет. И ужесточить следует правила лицензирования и аккредитации, а то занимаются убогие всякие лечением, тьфу, учением людей», — указывает Конрад К.

Ряд пользователей указывает на то, что те учебные заведения, которые занимаются мошенническими действиями, так или иначе найдут для себя возможность обойти систему.

«Ну и толку было вводить каждые четыре года (сколько-то там)? По факту это было логично, когда была мотивация реально учить, а шарашки закрывали. Теперь же все сейчас учат чему попало, чтобы просто денег заработать. Образование в России по большей части это уже фикция», — поделился своим мнением Сергей П.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Получается, что можно раз заплатить кому надо — и, пожалуйста, стриги бабло, не стесняйся. Раньше хоть заносить приходилось чаще, поэтому многим шарашкиным конторам проще было вести себя скромно и заниматься образованием, а не мошенничеством», — отмечает Andrey P.

Напомним, 15 января на сайте правительства Российской Федерации появилась информация о том, что с 1 марта 2022 года процедура прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов будет упрощена — им будет необходимо осуществить её только один раз.