Лос-Анджелес, США, 17 января, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли обошел другой фильм киностудии Marvel «Черная Пантера» (2018, 700 миллионов долларов) по кассовым сборам в рамках проката в США. Об этом 16 января сообщило издание Deadline.

Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com Человек-паук

На данный момент сборы киноленты «Человек-паук: Нет пути домой» в США достигли отметки в 705 миллионов долларов, что является четвертым результатом в рейтинге самых успешных фильмов.

В тройку лидеров по кассовым сборам в США входят «Аватар» (2009, 760 миллионов долларов), «Мстители: Финал» (2019, 858 миллионов долларов) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015, 936 миллионов долларов).