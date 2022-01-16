Эр-Рияд, 17 января, 2022, 01:12 — ИА Регнум. 16 января в матче за Суперкубок Испании мадридский «Реал» со счетом 2:0 одержал победу над «Атлетиком» из Бильбао. Встреча проходила в Эр-Рияде на «Международном стадионе имени Короля Фахда».

Антон Зайцев Карим Бензема

Забитыми мячами в составе «сливочных» отметились Лука Модрич (38' Родриго) и Карим Бензема (52' пенальти). Единственную красную карточку на 87-й минуте встречи получил защитник «Реала» и сборной Бразилии Эдер Милитао.

Составы команд:

«Атлетик»: Симон, Альварес, де Маркос, Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 58'), Беренгер (Уильямс, 46'), Муньяин (Серрано, 81'), Гарсия, Заррага (Весга, 58'), Сансет (Гарсия, 58'), Уильямс.

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Васкес (Начо, 90'), Каземиро, Модрич, Кроос, Винсиус (Марсело, 86'), Родриго (Вальверде, 64'), Бензема.