Вашингтон, , 01:08 — REGNUM 16 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного сезона НХЛ 2021/22 уступил «Ванкуверу» со счетом 2:4. 36-летний российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Александр Овечкин Michael Miller

Эта шайба стала для Овечкина 756-й в рамках Национальной Хоккейной Лиги. На данный момент россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Для того, чтобы повторить результат Яромира Ягра Овечкину осталось забросить десять шайб.

Помимо этого, игра с «Ванкувер Кэнакс» позволила Александру Овечкину выйти на 100-е место по количеству проведенный матчей в НХЛ. Форвард провел свою 1236 игру. По этому показателю форвард обошел Стива Томаса.