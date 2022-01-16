Вашингтон, 17 января, 2022, 01:08 — ИА Регнум. 16 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного сезона НХЛ 2021/22 уступил «Ванкуверу» со счетом 2:4. 36-летний российский нападающий Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Michael Miller Александр Овечкин

Эта шайба стала для Овечкина 756-й в рамках Национальной хоккейной лиги. На данный момент россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Для того чтобы повторить результат Яромира Ягра, Овечкину осталось забросить десять шайб.

Помимо этого, игра с «Ванкувер Кэнакс» позволила Александру Овечкину выйти на 100-е место по количеству проведенных матчей в НХЛ. Форвард провел свою 1236-ю игру. По этому показателю форвард обошел Стива Томаса.