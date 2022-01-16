Вашингтон, 17 января, 2022, 01:05 — ИА Регнум. 16 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2021/22 потерпел поражение от «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:4.

Ivanmakarov Александр Овечкин

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Александр Овечкин (10:31) и Том Уилсон (46:22). В составе гостей отличились Элиас Петтерссон (20:33, 24:48), Бо Хорват (38:50) и Джей Ти Миллер (59:02).

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» с 21 победой и 51 очком занимает шестую строчку в турнирной таблице восточной конференции НХЛ. «Ванкувер Кэнакс», набрав 37 очков, поднялся на тринадцатое место в таблице западной конференции.