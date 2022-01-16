Багдад, 17 января, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Как минимум два человека пострадали в результате взрывов возле банков, владельцами которых являются курдские бизнесмены, в центре Багдада. Об этом 17 января сообщает информационный портал Shafaq.

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Взрывное устройство сработало утром 16 января возле национального банка «Джихан» на площади Аль-Ватик в районе Карраде. В результате взрыва пострадали охранник банка и ещё один человек. Был нанесён серьёзный ущерб фасаду банка, а также припаркованному возле места взрыва автомобилю.

Второй взрыв прогремел возле национального банка Курдистана, который расположен рядом с национальным театром в Карраде. Зданию банка был причинён серьёзный ущерб, в результате взрыва никто не пострадал.

Уточняется, что оба банка принадлежат предпринимателям из Курдистана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате обстрела неизвестными здания посольства США в Багдаде.