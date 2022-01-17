Москва, , 00:20 — REGNUM Мужчину, высказывавшегося агрессивно в адрес пассажиров в московском автобусе, задержали сотрудники полиции на территории Калужской области. Об этом 16 января сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

Мужчина 29-ти лет был задержан в результате совместной работы следователей московского главка СК РФ и сотрудников МВД. Были установлены личность и местонахождение дебошира, сам подозреваемый в правонарушении был задержан в Калужской области.

В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственный отдел для проведения дальнейших следственных действий. Будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве было возбуждено уголовное дело по факту агрессивного поведения мужчины в одном из пассажирских автобусов. В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.

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