Москва, 17 января 2022, 00:20 — REGNUM Мужчину, высказывавшегося агрессивно в адрес пассажиров в московском автобусе, задержали сотрудники полиции на территории Калужской области. Об этом 16 января сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
Мужчина 29-ти лет был задержан в результате совместной работы следователей московского главка СК РФ и сотрудников МВД. Были установлены личность и местонахождение дебошира, сам подозреваемый в правонарушении был задержан в Калужской области.
В ближайшее время задержанный будет доставлен в следственный отдел для проведения дальнейших следственных действий. Будут назначены необходимые экспертизы.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве было возбуждено уголовное дело по факту агрессивного поведения мужчины в одном из пассажирских автобусов. В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, а именно возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия.
Читайте ранее в этом сюжете: В Москве возбудили дело по факту агрессивного поведения мужчины в автобусе