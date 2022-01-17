17 января 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 08:01 — REGNUM Решение депутатов фракции ЛДПР внести в Госдуму законопроект, который в последствии был отклонён, предлагающий повысить транспортный налог на автомобили, стоимостью свыше четырёх млн рублей, стал поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения по этому поводу 17 января в социальной сети «ВКонтакте».

Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

"В чём прикол? Кто-то полжизни копил, трудился, купил себе это злополучное элитное авто дорогое, а с него ещё денег поиметь хотят! Причём тут справедливость спрашивается», — пишет Серый В.

Многие пользователи решили предположить, что депутатская инициатива была продиктована интересами самих парламентариев, которым якобы тяжело оплачивать налоги за свои роскошные автомобили.

«Депутаты, видимо, устали налоги платить за свои тачки. Наберут себе люксовых карет, а потом голову ломают, как за это всё удовольствие платить», — предполагает София С.

Некоторые комментаторы отмечают, что цены на автомобили в России сильно выросли и те модели, которые ранее считались народными, теперь, согласно российскому законодательству, спокойно относятся к роскоши.

«Блин, да сейчас самый простой «вольксваген поло» стоит уже примерно 2 млн из-за неадекватного роста цен! Сами искусственно подняли цены на автомобили, плюс обложили их зверским налогом, а теперь удивляются, почему все в шоке. Всё в типичном для России стиле! Так держать, блин!» — возмущается Алексей С.

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что российские власти будут готовы бороться за то, чтобы планка роскоши для автомобилей не только не росла, но и за то, чтобы она снижалась ещё сильнее, ведь таким образом можно собрать куда больше налогов.

«В условиях инфляции в России авто среднего класса подорожали на миллион рублей и стоят теперь больше трёх! Потому-то в Госдуме не собираются повышать планку налога, ведь таким образом удастся срубить намного больше бабла с населения. Этот закон властям выгоден закон т. к. почти вся страна будет платить за роскошь, которая ещё год назад ею не являлась», — считает Николай Г.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на негативное воздействие данного закона на простых людей, желающих стать владельцами подорожавшего, но всё ещё непритязательного автомобиля, тем не менее, стабильность в экономике Российской Федерации — это куда более важный аспект, на который и делает ставку российское руководство.

«Вы учитывайте положение, в котором оказалась Россия. Бюджет необходимо пополнять и, естественно, руководство начинает собирать больше налогов. Просто делает это не напрямую, а как бы опосредованно, чтобы народ сильно не бухтел. А что делать? Нужно больше налогов! Такая жизнь», — пишет Павел И.

Автомобили Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы призвали власти всё же сделать поблажки хотя бы для российских пенсионеров.

«Лучше бы приняли закон для пенсионеров, чтобы авто с любым количеством лошадиных сил для них не облагалось дополнительным налогом. Человек жил, работал, пошёл на пенсию и вынужден продать своего любимого коня, потому что ему налог платить нечем. А мог хоть иногда выезжать, вспоминать былые дни счастливого прошлого», — отмечает Геннадий С.

Напомним, 14 января депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение повышенного транспортного налога на автомобили стоимостью свыше четырёх млн рублей, но на следующий день в электронной базе данных появилась информация о том, что данная инициатива была отклонена.