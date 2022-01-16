Париж, 16 января, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Франции в отношениях с Россией необходимо сочетать политику диалога и сдерживания, заявил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

ИА REGNUM Франция и Россия

«В подходе к России мы разделяем три принципа: сдерживание, продолжение диалога и усиление трансатлантической координации», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс поставит под сомнение исторические договорённости НАТО с Россией.

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