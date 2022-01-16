Москва, 16 января, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Ушел из жизни российский актер Иван Рудаков, сообщили его родители — режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева — в Facebook.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — сообщили родители.

Днем ранее родители 43-летнего актера рассказали, что он находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ из-за проблем с сердцем и легкими. Рудаков известен зрителям по ролям байкера Стаса в сериале «Кухня».