Великий Новгород, 16 января, 2022, 22:47 — ИА Регнум. По фактам нападения волков на граждан и домашних животных в ряде населенных пунктов Новгородской области проводится проверка. Об этом 16 января сообщила прокуратура Новгородской области.

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«Установлено, что в связи со сложными погодными условиями в регионе волки приходят в населенные пункты, — говорится в сообщении. — Факты нападения волков на домашних животных установлены в Старорусском и Хвойнинском районах».

Кроме того, случай нападения хищника на человека также зафиксирован в Хвойнинском районе.

Отмечается, что надзорным ведомством незамедлительно будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по результатам выявленных нарушений.