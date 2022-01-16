Вашингтон, 16 января 2022, 22:33 — REGNUM Захвативший заложников в американской синагоге и убитый при их освобождении опознан как 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал Акрам, сообщили в ФБР.
Как передавало ИА REGNUM, 16 января начальник городской полиции Майкл Миллер сообщил, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге в штате Техас мертв после штурма. Позже стало известно, что все заложники, захваченные мужчиной в синагоге в городе Колливилль, освобождены.
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