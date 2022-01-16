Вашингтон, 16 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Захвативший заложников в американской синагоге и убитый при их освобождении опознан как 44-летний подданный Великобритании Малик Фейсал Акрам, сообщили в ФБР.

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«Сегодня личность захватившего заложников в Колливилле, штат Техас, опознана. Это британский гражданин Малик Фейсал Акрам, 44 лет», — сообщили в ФБР.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января начальник городской полиции Майкл Миллер сообщил, что подозреваемый в захвате заложников в синагоге в штате Техас мертв после штурма. Позже стало известно, что все заложники, захваченные мужчиной в синагоге в городе Колливилль, освобождены.

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