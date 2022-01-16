Вашингтон, 16 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон попал в COVID-протокол Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ). Хоккеист пропустит ближайший матч с «Ванкувером». Таким образом, 36-летний российский хоккеист Александр Овечкин остался единственным игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одного матча в текущем сезоне.

Michael Miller Александр Овечкин

В текущем сезоне на счету Александра Овечкина 25 заброшенных шайб и 28 результативных передач в 38-ми матчах Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) 2021/22.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз», одержав 21 победу и набрав 51 очко, занимает шестую строчку в турнирной таблице восточной конференции НХЛ 2021/22.