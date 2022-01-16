Воронеж, 16 января, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Воронежской области столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль BMW и грузовик MAN. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По словам источника, ДТП произошло 16 января на 530 км автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе. В результате аварии погибли три человека, еще один (ребенок) получил травмы.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW… допустил столкновение с автомобилем MAN», — сказал источник.

Сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, прибывшие на место трагедии, выясняют причины произошедшего.