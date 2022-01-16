Бамако, 16 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА) приостановила полеты в воздушном пространстве страны, сообщает Reuters со ссылкой на представителя миссии.

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«Миссия вынуждена приостановить все полеты. МИНУСМА обсуждает с малийскими партнерами новый механизм одобрения соответствующих полетов», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке Россией и Китаем решения о вводе Совбезом ООН санкций в отношении Мали.

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