Сент-Луис, США, 16 января, 2022, 22:08 — ИА Регнум. 30-летний российский нападающий Владимир Тарасенко, выступающий за «Сент-Луис Блюз», сможет сыграть в ближайшем матче команды против «Нэшвилла». Об этом сообщил главный тренер команды Крэйг Беруби.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

6 января Владимир Тарасенко был помещен в ковид-список после положительного теста на COVID-19.

Матч «Сент-Луис Блюз» — «Нэшвилл Предаторз» состоится в ближайший вторник, 18 января. Встреча пройдет в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр». На данный момент «Сент-Луис» с 49-ю набранными очками занимает третью строчку в турнирной таблице Национальной Хоккейной Лиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сдал положительный тест на коронавирус и ближайшее время проведет на самоизоляции.