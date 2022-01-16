Париж, , 21:46 — REGNUM Национальное собрание Франции одобрило законопроект, вводящий в стране вакцинные пропуски.

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Согласно озвученным спикером Национального собрания Ришаром Ферраном результатам, за принятие данного законопроекта проголосовали 215 депутатов, 58 выступили против, еще семеро воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ряда стран Евросоюза из-за распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон» ужесточили ограничительные меры.

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